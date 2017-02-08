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Otele silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Somalili yetkililerle yabancı turistlerin sıklıkla kullandığı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şu ana kadar 5 kişinin öldüğü belirledi

Otele silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Somalili yetkililerle yabancı turistlerin sıklıkla kullandığı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şu ana kadar 5 kişinin öldüğü belirledi

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:38
Otele silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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SOMALİ'NİN kuzeydoğusunda bulunan Puntland  vilayetinde, bir otele düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. 
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ülkenin kuzeydoğusundaki  Village Bosaso kentinde yer alan Village oteline yönelik silahlı saldırı  düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin  yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.  Somalili yetkililerin ve yabancıların uğrak yeri olan otel, sık sık bu  tarz saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.
Somali'de 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu  dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef  alan saldırılar düzenliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıSomaliPuntland
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