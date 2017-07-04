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Ortak ‘Kuzey Kore' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Kuzey Kore'nin füze testleri kabul edilemez" şeklinde ortak açıklama yaptı

Ortak ‘Kuzey Kore' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Kuzey Kore'nin füze testleri kabul edilemez" şeklinde ortak açıklama yaptı

04 Temmuz 2017 Salı 21:12
Ortak ‘Kuzey Kore' açıklaması
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ÇİN Devlet Başkanı Xi Jinping çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin ve Jinping ikili görüşmede Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze testlerini ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin "Kuzey Kore'nin nükleer füze testleri kabul edilemez. Bölgedeki gerginliğin artmaması için füze çalışmaları acilen sonlanmalı" açıklamasına yer verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet BaşkanıVladimir PutinÇin Devlet Başkanı Xi JinpingKuzey Kore
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