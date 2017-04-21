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Ordu Müslüman genci ‘canlı kalkan’ yaptı

Askerler Faruk Dar adlı genci, göstericilerin taş atmasına engel olmak için, bindikleri aracın önüne bağlamıştı

Ordu Müslüman genci ‘canlı kalkan’ yaptı

Askerler Faruk Dar adlı genci, göstericilerin taş atmasına engel olmak için, bindikleri aracın önüne bağlamıştı

21 Nisan 2017 Cuma 12:11
Ordu Müslüman genci ‘canlı kalkan’ yaptı
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HİNDİSTAN’ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, taş atan göstericilere karşı Müslüman bir genci ‘canlı kalkan’ olarak kullanmasına tepkiler büyüyor. İlk olarak  9 Nisan’da sosyal medyada yayınlanan video görüntülerinde, askerlerin 26 yaşındaki şal imalatçısı Faruk Dar adlı genci bir cipin önüne bağlayarak ‘canlı kalkan’ olarak kullandıkları görülüyordu. 
Haberlerde Dar’ın, Srinagar’da düzenlenen ara seçimleri protesto gösterileri sırasında gözaltına alındığı belirtilmişti. Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateşte en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 130’u aşkın kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. 
Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, Hindistan Başsavcısı Mukul Rohtagi, askerlerin canlı kalkan uygulamasına destek vermişti. Kalia, yerel basına verdiği röportajda, askerlerin anlık verdikleri bir kararla Dar’ı canlı kalkan yapmalarının ‘harika bir iş’ olduğunu belirtirken, “Koşulları göz önüne aldığınızda bunda yanlış bir şey yok” demişti. 
Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947’den bu yana tartışma konusu olan Keşmir’de yaşanan şiddet olaylarında bugüne kadar 70 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Cammu Keşmir’deki direniş grupları, 1989’dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan’a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Canlı KalkanAskerler Faruk DarAlbay Rajesh Kalia
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