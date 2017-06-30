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OPCW, Suriye’de sarin gazı kullanıldığını doğruladı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Nisan ayında Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığını doğruladı

OPCW, Suriye’de sarin gazı kullanıldığını doğruladı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Nisan ayında Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığını doğruladı

30 Haziran 2017 Cuma 13:06
OPCW, Suriye’de sarin gazı kullanıldığını doğruladı
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OPCW, tarafından paylaşılan raporda, İdilib’in Han Şeyhun beldesinde 4 Nisanda gerçekleştirilen ve en az 90 kişinin ölmesine neden olan kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığı ifade edildi. Raporun görgü tanıklarının ifadeleri ve numunelerin incelenmesinin ardından hazırlandığı belirtildi. Raporda, “böyle bir salınımın ancak sarinin bir kimyasal silah olarak kullanılmasıyla mümkün olduğu” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
OPCWSuriye
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