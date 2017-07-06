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Ondan mutlusu yok! Sadece 33 vatandaşın başbakanı!

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşıyan Kevin Baugh, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan oluşturduğu Molosya ismi verilen bir 'mikro ulusunun' köpekler de dahil olmak üzere 33 vatandaşın başbakanı

Ondan mutlusu yok! Sadece 33 vatandaşın başbakanı!

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşıyan Kevin Baugh, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan oluşturduğu Molosya ismi verilen bir 'mikro ulusunun' köpekler de dahil olmak üzere 33 vatandaşın başbakanı

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:30
Ondan mutlusu yok! Sadece 33 vatandaşın başbakanı!
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ABD'nin Nevada eyaletinde yaşıyan Kevin Baugh, kendi sınırları, kendi kuralları, gelenekleri ve kendi para birimi olan oluşturduğu Molosya ismi verilen bir 'mikro ulusunun' köpekler de dahil olmak üzere 33 vatandaşın başbakanı.
Molosya'nın bir meclisin varlığını zorunlu kılan bir anayasası olsa da "iç karışıklıklar ve sınırın dışından gelen müdahaleler nedeniyle" Baugh tüm anayasal görevleri yerine getirmektedir.
Baugh Molosya'yı 1977'de 15 yaşındayken kurmuş, 1998 yılında toprağa dayanan bir iddiaya dönüştürmüştür. 1999 yılında ise kendi başkanlığını ilan etmiş... Baugh, Molosya adının İspanyolca "küçük kayalık tepe" anlamına gelen "morro" sözcüğünden türediğini belirtmiştir.
1977'de lise arkadaşıyla birlikte bu fikir aklına gelen Baugh yıllardır başbakanlık yapıyor. "Hükümet evi" olarak bilinen Baugh'un evi, arka ve ön bahçesi ve 0.4 hektar alan ve ABD'nin Nevada eyaletinde bir mikroulusu oluşturuyor.
Turistlerin pasaportlarına sınırda bir kontrol yapılıyor ve "Molosya cumhuriyeti pasaport kontrol" mührü vuruluyor.
"Amerika"ya alışveriş için gitmek zorunda olan Molosyalılar bunu "ithalat"olarak görüyor.
Turistler Molosya'ya sık sık geziler düzenliyor. Ne de olsa bir başbakanın hayatına bu kadar yakından bakma şansını pek bulamıyorlar.
Molosya pek çok mikroulusu tanımaktadır ve bunlarla pek çok "antlaşma" yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
33 Vatandaşın BaşbakanıABDNevadaKevin Baugh
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