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Ölüme atladı! Saçlarından tutup kurtardı

Her şey bir saniye içinde oldu. 20 metre yüksekten kendini aşağıya atan kadını kocası kurtardı. Üstelik epey ilginç bir yöntemle… Kadının atladığı anda saçından yakalayan adam 3 dakika boyunca o şekilde eşini tuttu

Ölüme atladı! Saçlarından tutup kurtardı

Her şey bir saniye içinde oldu. 20 metre yüksekten kendini aşağıya atan kadını kocası kurtardı. Üstelik epey ilginç bir yöntemle… Kadının atladığı anda saçından yakalayan adam 3 dakika boyunca o şekilde eşini tuttu

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
Ölüme atladı! Saçlarından tutup kurtardı
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ÇİN'DE çatıdan ölüme atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası kurtardı.

Çin'de 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası hayata bağladı. Ülkenin iç kesimindeki Shaanxi eyaletinin Shiquan ilçesinde yaşanan olayda, karısının saçlarını tam üç dakika boyunca tutmayı başaran adamın yardımına olay yerine gelen polis yetkilileri yetişti. Olay anları polis kamerasınca kaydedildi. 

Çin medyasında yer alan haberlere göre, teorik olarak 2 bin saç telinin 30 kilogram ağırlığı taşıyabileceği yorumları yer aldı. Polis yetkilileri ise yağmur suyu tahliye borusunun da o anlarda kadının bedenine destek sağladığını söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
çinİntihar
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