Ölümcül seks dayağı kamerada!

2012 yılına ait görüntülerde polis memurunun kadını önce sorguladığı, daha sonrasında ise elleri arkadan bağlı kadının yüzüne tekme attığı ve saçlarından tutup kaldırarak defalarca vurduğu görülüyor.
Görüntülerde kadının ülkesinden kaçarak Çin'e gittiği ve orda Çinli ve Güney Koreli erkeklerle birlikte olduğu iddia ediliyor. İddiaları ret eden kadın, polis memurunun kendisini boğmaya çalıştığını söylüyor.
Görüntüler de aynı zamanda Çin'e kaçmakla suçlanan ve işkenceye maruz kalan bir adam da bulunuyor. Polis memuru, eski devlet başkanı Kim Jung-İl'in resmini yırtmakla suçladığı adamı ensesinden ve sırtından yumrukluyor.
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