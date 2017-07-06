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Ölüm anlarını düğün fotoğrafçısı kaydetti

Brezilya'da yaşanan helikopter faciasında nişanlısına sürpriz yapmak için helikopterle düğüne giden bir gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aşağıda tam bir enkaza dönen helikopterde olanlar o sırada kamera kaydında olan düğün fotoğrafçısı tarafından an be an kaydedilmişti

Ölüm anlarını düğün fotoğrafçısı kaydetti

Brezilya'da yaşanan helikopter faciasında nişanlısına sürpriz yapmak için helikopterle düğüne giden bir gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aşağıda tam bir enkaza dönen helikopterde olanlar o sırada kamera kaydında olan düğün fotoğrafçısı tarafından an be an kaydedilmişti

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:18
Ölüm anlarını düğün fotoğrafçısı kaydetti
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GELİN, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot, düğün törenine giderken bu helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 4 Aralık 2016 tarihinde yaşanan helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Düğün törenine gitmekte olan gelin ile abisi, düğün fotoğrafçısı ve bir pilotun içinde olduğu helikopter, bir anda arıza yaptı ve düştü. 

Düğün fotoğrafçısı tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin son anları ve yaşadıkları korku kameraya yansıdı. Bir süpermarketin yakınına düşen helikopterdeki 4 kişi de öldü.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 15:25
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaHelikopterGelinDüğün
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