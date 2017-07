Ölüm anlarını düğün fotoğrafçısı kaydetti

Brezilya'da yaşanan helikopter faciasında nişanlısına sürpriz yapmak için helikopterle düğüne giden bir gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl ülkeyi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aşağıda tam bir enkaza dönen helikopterde olanlar o sırada kamera kaydında olan düğün fotoğrafçısı tarafından an be an kaydedilmişti