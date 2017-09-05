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Ölü sayısı 60'a yükseldi! Ağaçların altında çok sayıda ceset var

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'nın yarattığı faciada ölü sayısı 60'a yükseldi. Yetkililer can kayıplarının sel sularına kapılanlar veya devrilen ağaçların altında kalanlar olduğunu aktarıyor

Ölü sayısı 60'a yükseldi! Ağaçların altında çok sayıda ceset var

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'nın yarattığı faciada ölü sayısı 60'a yükseldi. Yetkililer can kayıplarının sel sularına kapılanlar veya devrilen ağaçların altında kalanlar olduğunu aktarıyor

05 Eylül 2017 Salı 16:53
Ölü sayısı 60'a yükseldi! Ağaçların altında çok sayıda ceset var
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ABD'NİN Teksas eyaletinde etkili Harvey Kasırgası  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi. 

Yetkililer, Teksas kıyılarına 25 Ağustos'ta ulaşan 4. kategorideki  kasırga dolayısıyla çeşitli bölgelerde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölümlerin, fırtına sonucu sel sularına kapılma veya devrilen ağaçların  altında kalma gibi nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Bunun yanında yetkililer, kasırga ve selin etkili olduğu bölgelerde  acil durum ekiplerinin bazı hastalara tıbbi müdahalede geciktiğini, ayrıca  elektrik kesintilerinde oksijen tüpü gibi cihazların çalışamaması sonucu bazı  ileri yaştaki kişiler ile hastaların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kasırganın yol açtığı su taşkınlarında 100 binlerce ev ve aracın yanı  sıra köprüler ve yollar hasar gördü, 10 binlerce kişi geçici barınaklara  yerleştirildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), kasırga nedeniyle  şimdiye kadar 53 bin 630 kişinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.

FEMA'ya göre, yaklaşık 560 bin aile konut yardım programına kayıt yaptırdı.

Teksas'ten gelen son görüntülerde sular evlerin birinci katlarını tamamen kapatıyor. Araç kullanmak imkansız. Yolların çoğu nehre dönmüş durumda. Suların çekildğiği bölgelerde ise evlerine giren Amerikalılar büyük bir şok yaşıyor.

Kasırga sonrası yeniden yapım çalışmaları ise suların çekilmeye başladığı bölgelerde devam ediyor. Teksas valisi Greg Abbott felaketin onarılması için yapılan çalışmaların 180 milyar doları bulacağını açıkladı. 

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