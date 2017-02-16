Öldürttüğü eski eşinin mirasını kaptı!

İTALYAN moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci, eşi Patrizia Reggiani'den 1991 yılında boşanmıştı. Gucci, 1995'te silahlı saldırı sonucu ölmüştü. Eski eşini kıskanan Reggiani'nin, 1 milyon liraya tuttuğu kiralık katilin Gucci'yi öldürdüğü ortaya çıkmış ve 29 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reggiani, iyi hal gerekçesiyle geçtiğimiz ekim ayında tahliye edilmişti. Reggiani ile Gucci'nin boşanmadan önce imzaladığı anlaşmaya göre; Gucci, eski eşine yılda 4 milyon lira ödeyecekti. Mahkeme, dün anlaşmanın geçerli olduğunu açıkladı.

Reggiani'ya, hapiste geçirdiği yıllar için 78 milyon lira verilecek. (Posta)