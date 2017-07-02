Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Öğrencileriyle aynı anda ilişkiye giren öğretmen yargılanacak

ABD'de bir hemşirelik okulunda öğretmen olan Heather Robertson 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kadın öğretmenin suçu ise erkek öğrencileriyle aynı anda ilişkiye girmek. Öğrencilerini evine davet eden Robertson çocuk istismarı başta olmak üzere 15 ayrı suçtan yargılanacak.

Öğrencileriyle aynı anda ilişkiye giren öğretmen yargılanacak

ABD'de bir hemşirelik okulunda öğretmen olan Heather Robertson 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kadın öğretmenin suçu ise erkek öğrencileriyle aynı anda ilişkiye girmek. Öğrencilerini evine davet eden Robertson çocuk istismarı başta olmak üzere 15 ayrı suçtan yargılanacak.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:36
Öğrencileriyle aynı anda ilişkiye giren öğretmen yargılanacak
banner404

ABD ve İngiltere'de sıklıkla rastlanmaya başlanan seks suçlarına bir yenisi daha eklendi. Yine yaşı büyük bir kadın öğretmen ve reşit olmayan öğrenciler. Ancak bu kez 38 yaşındaki Heather Robertson ikişerli olarak 4 erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanıyor.

Kadın öğretmenin önce iki erkek öğrencisiyle cinsel içerikli mesajlaştıktan sonra çocuklarla birlikte olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerden biri polise verdiği ifadede "Bizi evine davet etti. Oraya gittiğimizde kanepede elektronik sigara içerek uzanıyordu. Sonra bize onu yatak odasına kadar takip etmemizi söyledi. İkimizle birlikte olmadan önce bizim önümüzde dans etti" dedi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Lufkin kentinde yaşanan olayda polis yaptığı araştırma sonucu Robertson'ın başka iki erkek öğrencisiyle daha evinde defalarca birlikte olduğunu ortaya çıkardı.  Kadının bir yıldan fazla ssüredir erkek öğrencilerini istismar ettiği anlaşıldı.

Tutuklanan iki kız çocuğu annesi olan hemşirelik öğretmeni Heather Robertson işinden kovuldu. Aralarında çocuk istismarının olduğu 15 ayrı cinsel suçtan 40 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Robertson'ın sürekli içki içtiği ve bazı detayları hatırlayamadığı belirtiliyor. Çocukların yaşı yada kimlikleriyle ilgili bilgilerse gizli tutuluyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
öğrencileriyle aynı anda ilişkiye giren öğretmen yargılanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moda devi Prada ataş tasarladı... Fiyatı şoke etti
Moda devi Prada ataş tasarladı... Fiyatı şoke etti
Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Şam'da peş peşe bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü
Güzellik kraliçesi canlı yayında öldü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals