öğrencileriyle aynı anda ilişkiye giren öğretmen yargılanacak

ABD ve İngiltere'de sıklıkla rastlanmaya başlanan seks suçlarına bir yenisi daha eklendi. Yine yaşı büyük bir kadın öğretmen ve reşit olmayan öğrenciler. Ancak bu kez 38 yaşındaki Heather Robertson ikişerli olarak 4 erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanıyor.

Kadın öğretmenin önce iki erkek öğrencisiyle cinsel içerikli mesajlaştıktan sonra çocuklarla birlikte olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerden biri polise verdiği ifadede "Bizi evine davet etti. Oraya gittiğimizde kanepede elektronik sigara içerek uzanıyordu. Sonra bize onu yatak odasına kadar takip etmemizi söyledi. İkimizle birlikte olmadan önce bizim önümüzde dans etti" dedi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Lufkin kentinde yaşanan olayda polis yaptığı araştırma sonucu Robertson'ın başka iki erkek öğrencisiyle daha evinde defalarca birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Kadının bir yıldan fazla ssüredir erkek öğrencilerini istismar ettiği anlaşıldı.

Tutuklanan iki kız çocuğu annesi olan hemşirelik öğretmeni Heather Robertson işinden kovuldu. Aralarında çocuk istismarının olduğu 15 ayrı cinsel suçtan 40 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Robertson'ın sürekli içki içtiği ve bazı detayları hatırlayamadığı belirtiliyor. Çocukların yaşı yada kimlikleriyle ilgili bilgilerse gizli tutuluyor.