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Öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı!

Amerika'nın Virginia eyaletinde 27 yaşındaki kadın lise öğretmeni Tracy Miller, en az beş erkek öğrencisine snapchatten çıplak fotoğraf yolladığı için tutuklandı

Öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı!

Amerika'nın Virginia eyaletinde 27 yaşındaki kadın lise öğretmeni Tracy Miller, en az beş erkek öğrencisine snapchatten çıplak fotoğraf yolladığı için tutuklandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:44
Öğrencilerine çıplak fotoğraflarını gönderen öğretmen tutuklandı!
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AMERİKA'NIN Virginia eyaletinde 27 yaşındaki kadın lise öğretmeni Tracy  Miller, öğrencilerine snapchatten çıplak fotoğraf yolladığı için tutuklandı.

BİR ÖĞRENCİNİN VELİSİ FARK ETTİ

Öğretmenin çıplak foto attığı öğrencilerinden bir tanesinin velisinin telefonda açık fotoğrafı görmesi üzerine durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi soruşturma başlattı. Okul yönetimi olayı polise bildirdi.  Polis olay ile ilgili soruşturma yaparken başka bir öğrencide, telefonunda bulunan öğretmenine ait açık fotoğrafları okul yöentimine gösterdi.

ÖĞRETMEN, SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis tarafından ifadesi alınan öğretmen, aylarca beş öğrencisine yüzlerce açık fotoğraf yolladığını kabul etti. Okul tarafından çalıştığı okuldan atılan öğretmen daha sonra polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.  Polis öğretmenin daha fazla öğrenciye açık fotoğraf atıp atmadığını soruşturuyor.

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Amerika Birleşik DevletleriVirginiaAmerikaMillerPolis
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