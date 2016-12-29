Obama’dan giderayak Rusya’ya yaptırım

BEYAZ Saray, Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan 8 Kasım başkanlık seçimlerine siber müdahalede bulunmakla suçladığı Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım hazırlığında. Yerel basında çıkan haberlere göre Başkan Barack Obama’nın talimatıyla hazırlanan ekonomik yaptırımların yanı sıra, Kremlin’i hedef alan bazı diplomatik girişimler, hatta gizli bir siber operasyon da gündemde. Beyaz Saray’ın, seçimlere yönelik müdahalesi karşılığında Moskova’ya karşı atacağı adımları bu hafta açıklamasının beklendiği belirtiliyor.
Kılıfına uyduracak
Washington’un, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamak için, ABD başkanlarına, yabancı devletler tarafından gerçekleştirilen siber saldırılara karşılık verme hakkı tanıyan kararı kullanmak istediği ifade ediliyor. Ancak söz konusu karar, başkanlık seçimlerini etkileme amacıyla düzenlenen siber saldırıları ile ilgili bir madde içermiyor. Bu nedenle Beyaz Saray’ın, kararın mevcut şartlara göre adapte edilmesi üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Başkan Obama, kabinesinde dışişleri bakanı olarak görev yapan Hillary Clinton’ın başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından istihbarat servislerine, Rusya’nın seçimlere müdahale edip etmediğine ilişkin rapor hazırlamaları talimatı vermişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da, Kremlin destekli Rus hackerların, seçimlere müdahale ederek, Trump’ın kazanmasına yardımcı oldukları yönünde bir rapor sunmuştu.
ABD Başkanı Obama, başkanlık seçimlerine siber müdahalede bulunmakla suçladığı Rusya’yı ‘cezalandırmaya’ hazırlanıyor
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