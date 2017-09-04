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Obama'nın Trump'a yazdığı mektup ortaya çıktı

ABD'li haber kanalı CNN, Başkan Donald Trump'a selefi Barack Obama tarafından bırakılan mektuba ulaştı

Obama'nın Trump'a yazdığı mektup ortaya çıktı

ABD'li haber kanalı CNN, Başkan Donald Trump'a selefi Barack Obama tarafından bırakılan mektuba ulaştı

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:54
Obama'nın Trump'a yazdığı mektup ortaya çıktı
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CNN, Trump'ın mektubu gösterdiği bir kişi aracılığıyla mektuba ulaştığını bildirdi.
 
Amerikan televizyonu, mektubun elle yazıldığını ve "Sayın Başkan" yazılı bir zarfın içinde konduğunu belirtti.
 
ABD başkanlarının, görevdeki son günleri olan yeni başkanın yemin ettiği gün, haleflerine bir mektup bırakma geleneği bulunuyor.
 
Bu mektubun ayrıca iki başkan arasındaki son doğrudan iletişim olduğu kaydediliyor.
 
ABD'nin eski başkanı Obama'nın yazdığı mektup şu şekilde:
 
"Sevgili Başkan,
 
"Yarıştaki takdire şayan başarınızdan ötürü tebrikler. Milyonlarca kişi umutlarını size bağladı ve hepimiz, hangi partiden olduğumuz farketmez, görev sürenizce daha fazla refah ve güven ortamını ümit etmeliyiz.
 
"Burası eşi benzeri olmayan bir makam, başarıya götürecek açık bir plan yok, dolayısıyla benim vereceğim herhangi bir tavsiyenin yararlı olacağından emin değilim. Yine de, size geçen sekiz yıldan kalan birkaç fikrimi önermeme izin verin.
 
"İlk olarak, her ikimiz de, farklı yollardan, iyi bir talihle kutsanmışız. Herkes bu kadar şanslı değil. Çok çalışmayı isteyen her çocuk ve aile için başarı basamakları inşa etme yolunda elimizden geleni yapmak bizim elimizde.
 
"İkinci olarak, Amerikan liderliği şu anki dünyada kaçınılmaz. Eylemlerimizle ve örnek oluşturarak Soğuk Savaş'ın bitmesinden beri devamlı olarak gelişen ve refahımızın ve güvenliğimizin dayandığı uluslararası düzeni korumak bize bağlı
 
"Üçüncü olarak, bu makamın sadece geçici sakinleriyiz. Bu bizi, atalarımızın savaştığı ve uğruna kan döktüğü demokratik kurumların ve geleneklerin - hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, eşit koruma ve sivil özgürlükler - koruyucusu yapar. Günlük siyasetin çekişmelerinin ötesinde, demokrasinin bu enstrümanlarını en azından bulduğumuz kadar güçlü bırakmak bizim sorumluluğumuz.
 
"Ve son olarak, etkinliklerin ve sorumlulukların koşuşturmasında, arkadaşlarınız ve aileniz için zaman ayırın. Kaçılmaz olan zor süreçlerin üstesinden gelmenizi sağlayacaklar.
 
"Michelle ve ben, size ve Melania'ya siz bu maceraya atılırken en iyi dileklerimizi iletiyoruz ve yapabileceğimiz her türlü yardıma hazırız.
 
"Bol şans ve Tanrı yardımcınız olsun,

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Anahtar Kelimeler:
ABDCnnDonald TrumpBarack Obama
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