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O ülkede turizmin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı, işte nedeni

Litvanya turizminin en üst düzey yetkilisi, tanıtım kampanyasında kullanılan bazı fotoğrafların başka ülkelere ait çıkması sonrası istifa etmek zorunda kaldı. Üstelik Finlandiya ve Slovakya'ya ait karelerin yer aldığı bu sosyal medya kampanyası, "Gerçek Güzeldir" adını taşıyordu... 

O ülkede turizmin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı, işte nedeni

Litvanya turizminin en üst düzey yetkilisi, tanıtım kampanyasında kullanılan bazı fotoğrafların başka ülkelere ait çıkması sonrası istifa etmek zorunda kaldı. Üstelik Finlandiya ve Slovakya'ya ait karelerin yer aldığı bu sosyal medya kampanyası, "Gerçek Güzeldir" adını taşıyordu... 

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:05
O ülkede turizmin başındaki isim istifa etmek zorunda kaldı, işte nedeni
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LİTVANYA Devlet Turizm Dairesi Başkanı Jurgita Kazlauskiene, ülke tanıtımında kullanılan bazı fotoğrafların, başka ülkelere ait çıkması sonrası istifa etmek zorunda kaldı. Üstelik Finlandiya ve Slovakya'ya ait karelerin yer aldığı bu sosyal medya kampanyası, "Gerçek Güzeldir" adını taşıyordu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, olayın ortaya çıkması sonrası, Kazlauskiene, istifasını açıklarken, kurumdan yapılan duyuruda, diğer ülkelere ait fotoğrafların, "eğlence amacı ile" paylaşıldığı öne sürüldü.

BAŞBAKAN BİLE ALAY ETTİ
Bu savunma da Litvanyalı sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından başka ülkelere ait sembol yerleri paylaşarak, #litvanya ve #gerçekgüzeldir etiketleri kullandı.
Ülkenin Başbakanı Saulius Skvernelis bile espriye dahil olarak, Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki bir binasının fotoğrafını, "yeni Litvanya Hükümet binası" olarak paylaştı.
Başbakan bu paylaşımının sonuna gülen surat emoji'si eklerken ikinci bir paylaşımla da "hileli" paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Litvanya, geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı "Gerçek Güzeldir" isimli turizm kampanyası ile sahillerine ve ormanlık alanlarına turist çekmeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmIstifaLitvanya
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