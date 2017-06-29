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O ülkede terör yüzünden insanlar sokakta yatıyor

Nijerya’da Boko Haram Örgütü yüzünden evsiz kalan halk nedeniyle hükümet krizin eşiğinde geldi

O ülkede terör yüzünden insanlar sokakta yatıyor

Nijerya’da Boko Haram Örgütü yüzünden evsiz kalan halk nedeniyle hükümet krizin eşiğinde geldi

29 Haziran 2017 Perşembe 19:45
O ülkede terör yüzünden insanlar sokakta yatıyor
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NİJERYA'DA Boko Haram tarafından gerçekleştirilen şiddetli ayaklanma, Batı Afrika ülkesinin bazı bölümlerini hükümet ve uluslararası kuruluşların ülkede Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) sayılarının belirlemesini tehlikeli bir hale getirdi. Yerlerinden edilen insanların büyük çoğunluğu ülkenin kuzey doğusundaki şiddetli ayaklanma yüzünden evsiz kaldı. Yerlerinden edilenlerin 2 milyondan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Nijerya, sayısı 2 milyonu aşan evsizler nedeniyle krizin eşiğinde.

Yerlerinden edilen binlerce insan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Kamplarda yaşayanların bir kısmı komşu ülkelere gitse de çoğunluğu Nijerya'da zor koşullar altında yaşıyor. Hayatta kalma mücadelesi veren halkın bir kısmı Kamerun’a kaçmasına rağmen komşu ülkede ayaklanmadan nasibini aldı.

Çareyi ülkelerinden kaçmakta bulan Nijeryalılar, sınır geçiş noktasında yaşananlar nedeniyle yabancı bir ülkede tehlike altında yaşamaktansa kendi ülkelerini tercih ederek geri dönüyorlar. Böyle geniş ve güçlü bir ülke olan Nijerya'daki evsizlerin Hava Kuvvetleri’nde görevli doktorlar tarafından kontrol ve tedavi edilmeleri büyük bir önem taşıyor. Evsiz kalan halkın ihtiyaçlarının yüzde 70'i Nijerya hükümeti tarafından karşılanıyor. Fakat Nijerya Hükümeti bu büyüklükteki bir kriz durumuna nasıl cevap vereceği konusunda kapasite geliştirme ve bilgi birikimine ihtiyaç duyuyor. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkanı Cesar Tshilombo, Nijerya Hükümeti’nin ihtiyaç duyduğu konulardan yardımcı olduklarını söyleyerek, komiserliğin evsizlere yatak vermek gibi bazı pratik boşlukları doldurduğunu sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 19:48
Anahtar Kelimeler:
Boko Haram örgütüTerör Yüzü
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