O ülkede facia gibi kaza: 13 ölü

TATARİSTAN'DA bir kamyon, Samara’dan Izhevsk’e giden yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti. Ters dönen otobüs daha sonra alev aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüste 28 yolcu bulunduğu öğrenildi.
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