O ülkede 17 sivilin cesedi bulundu

FİLİPİNLER 'İN Marawi şehrinde terör örgütü DEAŞ ’A bağlı grupların öldürdüğü 17 sivilin cesedi bulundu. Askeri sözcü, öldürülen 17 sivilden 5’inin kafası kesilmiş şekilde bulunduğunu belirtti. Tümgeneral Rolando Joselito Bautista yaptığı açıklamada, “Bu, masum sivilleri öldüren terör örgütünün acımasızlığının bir göstergesidir” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.