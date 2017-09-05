O ülke İHA'ları silahlandıracak

FRANSA Savunma Bakanı Florence Parly, Toulon'daki Savunma Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Keşif ve gözetleme için kullandığımız insansız hava araçlarımızı silahlandırma sürecini başlatmaya karar verdim." dedi.
Fransa'nın ABD'den satın aldığı altı İHA'ya 2019'da güdümlü silah sistemleri takacaklarını bildiren Parly, İHA'ların Fransız ordusunun görev yaptığı bölgelerde silahlı terörist gruplar için sürekli bir tehdit oluşturacağını kaydetti.
Silahlı İHA'lar halihazırda bazı ordular tarafından, Yemen, Suriye, Irak, Somali, Afganistan ve Pakistan'daki çatışma alanlarında kullanılıyor.
Kuzey Kore
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine de değinen Parly, bu ülkenin beklenenden daha kısa sürede Avrupa'ya kadar ulaşabilecek balistik füze geliştirebileceğini söyledi.
Parly, bölgedeki durumun büyük bir savaşa neden olma olasılığının göz ardı edilemeyeceğini de kaydetti.
İtalya ile deniz savunma sanayisi alanında iş birliği yaptıklarını da belirten Parly, bu iş birliği sayesinde özellikle gemiler konusunda dünya lideri olmayı arzu ettiklerini bildirdi.
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