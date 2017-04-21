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O ülke hastanelerde şekerli içecek satışını yasaklayacak

Perakendecilerin gelecek 12 aya kadar şekerli içecek satışlarını durdurmamaları halinde İngiliz Milli Sağlık Hizmetlerinin (NHS England) hastanelerde şekerli içecek satışını yasaklayacağı bildirildi

O ülke hastanelerde şekerli içecek satışını yasaklayacak

Perakendecilerin gelecek 12 aya kadar şekerli içecek satışlarını durdurmamaları halinde İngiliz Milli Sağlık Hizmetlerinin (NHS England) hastanelerde şekerli içecek satışını yasaklayacağı bildirildi

21 Nisan 2017 Cuma 15:20
O ülke hastanelerde şekerli içecek satışını yasaklayacak
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NHS England, hastaneleri daha sağlıklı hale getirmek için satış merkezlerini hedef aldı. NHS England kararından şişeli, kutulu ve doldurulabilir şekerli içeceklerin yanında glikozlu kahveler de etkilenecek. Bu kararın meyveli içecekler ve şekerli sütlü içecekleri de etkileyeceği belirtildi.
NHS England, perakende satış mağazalarının de şekerli içeceklerinin satışını bir yıl içinde toplam içeceklerin yüzde 10'una kadar indirmesini istiyor.
WHSmith, Marks & Spencer, Greggs, Subway and the Royal Voluntary Service gibi perakende satış merkezleri şekerli içecek satışlarını düşürmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

''CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR''
NHS England'ın İdari Müdürü Simon Stevens "Bir kaşık şeker ilacın inmesine yardım edebilir, fakat bir günde ikinci bir kaşık şeker ciddi sağlık problemleri anlamına gelir" dedi. Stevensen, ileri gelen perakendecilerinin şekerli içeceklerin satışını azaltmak için etkin karar almayı kabul etmelerinin çok iyi olduğunu söyledi.
Gelecek Nisan ayından itibaren şekerli içeceklere bir şeker vergisi konulması için artan bir baskı olduğu da kaydedildi.
İngiliz Alkolsuz İçecekler Derneği Direktörü Gavin Partington hastanelerde daha sağlıklı ürün satışı yapmanın anlam ifade ettiğini ancak bunun şekerli içeceklerde yoğunlaşılmaması gerektiğini, tüketici şeker alımında 2012 yılından beri yüzde 18'lik düşük gerçekleştirildiğini söyledi.
NHS England'ın şeker satışları ve hazır paket sandviç ve hazır yemek satışlarında da düşüş sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereNHS Englandİngiliz Milli Sağlık Hizmetleri
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