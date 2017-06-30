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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

O siyasetçiye hapis şoku

Merkez Demokrat Hümanist (CDH) Partisini Brüksel Bölge Parlamentosu’nda temsil eden eski Bakan Joelle Milquet, hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

O siyasetçiye hapis şoku

Merkez Demokrat Hümanist (CDH) Partisini Brüksel Bölge Parlamentosu’nda temsil eden eski Bakan Joelle Milquet, hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

30 Haziran 2017 Cuma 20:38
O siyasetçiye hapis şoku
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MERKEZ Demokrat Hümanist (CDH) Partisini Brüksel Bölge Parlamentosu’nda temsil eden eski Bakan Joelle Milquet'in bakanlık yaptığı dönemde bakanlıkta çalışan iştirakçilerin e-posta hesaplarını incelettiği ortaya çıktı. Belçika Federal Polisi tarafından yürütülen soruşturmada, Milquet’in Belçika Ceza Kanunu'nun 550. maddeyi ihlal ettiği tespit edilirse 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ile 26 euro ile 25 bin euro arasında para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Joelle Milquet'in 2014 yılındaki genel seçimler öncesi danışman olarak işe aldığı kişilerin kampanya boyunca seçim çalışmaları yaptıkları ortaya çıkmış, 2016 yılında ise mahkeme tarafından aleyhine verilen karardan sonra bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Demokrat HümanistPartisini Brüksel BölgeBakan Joelle Milquet
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