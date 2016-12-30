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Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme

Federal Başsavcılık, öldürülen Anis Amri'nin paylaştığı görüntülerin gerçek olduğunu bildirdi

Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme

Federal Başsavcılık, öldürülen Anis Amri'nin paylaştığı görüntülerin gerçek olduğunu bildirdi

30 Aralık 2016 Cuma 07:17
Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme
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ALMANYA Federal Başsavcılığı Sözcüsü Frauke Köhler, başkent Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıya ilişkin Tunus vatandaşı Anis Amri'nin paylaştığı video görüntüsünün gerçek olduğunu açıkladı.
Karlsruhe'de basın açıklaması yapan Köhler, soruşturmaya ilişkin bilgiler verdi ve soruşturmanın devam edeceğini belirtti.
Köhler, Amri'nin kaçmasına destek veren veya yardımcı olan bir ağın varlığının tespiti çerçevesinde gözaltına alınan bir kişinin de serbest bırakıldığını ifade etti.
Köhler ayrıca Amri'nin İtalya'da öldürüldüğünde üzerinde bulunan Erma markalı 22 kalibrelik silahın da Berlin'de kullanılıp kullanılmadığı konusunda balistik incelenmenin sürdüğünü bildirdi.
Öldürülen tır şoförünün ölüm saatinin ve nedeninin henüz belli olmadığını aktaran Köhler, bu konunun gelecek ay adli tıptan gelecek otopsi raporuna göre açıklanabileceğini kaydetti.
Sözcü, tırın otomatik fren sistemi sayesinde 70-80 metrede durduğunu doğrulayarak kaybın bu sayede daha fazla olmasının önlendiğini ifade etti.
Berlin'de 19 Aralık Pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.
Tırda yapılan aramalarda 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.
İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Amri'nin Milano kenti yakınlarında sabaha karşı polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

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