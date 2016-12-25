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Noel pazarına intihar saldırısı

Kamerun'un Mora şehrinde bulunan bir pazar yerinde intihar saldırısı düzenlendi

Noel pazarına intihar saldırısı
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UZAK Kuzey Bölgesi Vali yardımcısının yaptığı açıklamada, Mora şehrinde Noel alışverişinin yapıldığı, hınhahınç müşterinin dolu olduğu bir çarşıda gerçekleşen intihar eyleminde bir öğrenci ve bir kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği söylendi. 
İslamcı militan grup Boko Haram'a ait olduğu düşünülen intihar bombacıları daha önce birkaç kez Nijerya sınırından yaklaşık 30 km uzaklıktaki Mora'ya saldırı düzenlemişti.
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Etiketler; #Noel Pazarı #Kamerun #Mora #intihar saldırısı
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