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Nobel Ödüllü Myanmar Devlet Başkanı Aung, katliama sessiz kalıyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi, Myanmar ordusunun katliamlarına ilişkin çıkan haberleri yalanlayarak katliama sessiz kalıyor. İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu ise Aung’un Nobel Ödülü'nün geri alınmasını talep etti

Nobel Ödüllü Myanmar Devlet Başkanı Aung, katliama sessiz kalıyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi, Myanmar ordusunun katliamlarına ilişkin çıkan haberleri yalanlayarak katliama sessiz kalıyor. İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu ise Aung’un Nobel Ödülü'nün geri alınmasını talep etti

05 Eylül 2017 Salı 12:27
Nobel Ödüllü Myanmar Devlet Başkanı Aung, katliama sessiz kalıyor
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MYANMAR'DA  binlerce Arakanlı maruz kaldıkları zulmü bütün dünyaya haykırmaya çalışıyor. Birçok ülke bu zulme sadece sessiz kalınmaması çağrısı yaparken, yaşanan zulme en başta Myanmar hükümeti göz yumuyor. Hükümet yetkilileri, ordunun evleri basarak binlerce kişinin öldürülmesine ses çıkarmıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları zulme maruz kalan yaklaşık bin sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederken, ses çıkarmayan yetkililerin başında ise Nobel Barış Ödülüne layık görülen Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi geliyor.
Myanmar'da insan hakları için mücadele ederken 15 yıl hapis yatan ve “en ünlü siyasi mahkum” olarak anılan Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi, Myanmar ordusu tarafından Arakan Müslümanlarına karşı yapılan zulmü yalanlayarak katliama sessiz kalıyor. Aung, evlerini terk etmek zorunda kalan 101 Rohingya kadınının Myanmar ordusunun tecavüz ve cinsel tacizine uğradıklarına ilişkin Birleşmiş Milletler’in şubatta yayınladığı raporu yalanlayarak kadınları suçluyor. Aung’un makamından yapılan açıklamada kadınlar yalan söylemekle suçlandı, yaşanan olaylar “sahte tecavüz” olarak nitelendirildi.

“Nobel Ödülü geri alınsın”

Katliama sessiz kalması nedeniyle dünya basının en ünlü gazetelerinden tepki alan Aung’un Nobel Ödülü'nün geri alınması gerektiğine ilişkin tartışmalar başladı. İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO) bu yönde bir adım atarak Aung’un Nobel Ödülü'nün geri alınmasını talep etti. ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nobel Barış Ödülü komitesinden 1991 yılında barış ödülü kazanan Myanmar Devlet Başkanı Kyi’nin ülkesinde yaşanan insanlık suçuna karşı gösterdiği tutumdan ötürü ödülünün geri alınmasını talep ettikleri belirtildi.

73 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş’e geçti

Öte yandan yanlarında temel gıda malzemeleri, su ve ilaç bulunmayan en az 30 bin Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırı yakınlarındaki tepelik arazide mahsur kaldı. Birleşmiş Milletler de, 25 Ağustos’tan bu yana en az 73 bin Arakanlı Müslümanın sınırı geçtiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Barış ÖdülüMyanmarAung San Suu KyiKatliamArakan
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