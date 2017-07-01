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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

New York’ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD New York’taki Bronx Lebanon Hastanesine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu saldırganla dahil 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

New York’ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD New York’taki Bronx Lebanon Hastanesine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu saldırganla dahil 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24
New York’ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü
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NEW York’taki Bronx Lebanon Hastanesi’ne cuma günü silahlı saldırı düzenleyen saldırgan 1 doktoru öldürdü ve 6 kişiyi yaraladı. Hastaneye giren saldırganın etrafa ateş açtıktan sonra önce kendini yakmaya çalıştığı, ardından kendini vurarak intihar ettiği belirtildi.
 
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, olayın işle ilgili bir sorundan kaynaklandığını terörle ilgisi olmadığını belirtti. Binaya doktor önlüğüyle giren saldırganın hastanenin eski doktorlarından biri olduğu açıklandı.
 
Nwe York Polis Teşkilatı Şefi James O’Neil saldırı ile ilgili “Olay esnasında, saldırganın kendini yakma girişimi oldu ve yangın alarmı devreye girdi. Polis, kendini vuran saldırganı tüfeğiyle birlikte 17. katta ölü olarak buldu” dedi.
 
Saldırının neden gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
New YorkSilahlı SaldırıABD
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