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New York Times çalışanlarından 'geçici iş durdurma' kararı

Gazete çalışanları, yönetimin işten çıkarma planı nedeniyle geçici iş durdurma (walk out) eylemi kararı aldı

New York Times çalışanlarından 'geçici iş durdurma' kararı

Gazete çalışanları, yönetimin işten çıkarma planı nedeniyle geçici iş durdurma (walk out) eylemi kararı aldı

29 Haziran 2017 Perşembe 23:59
New York Times çalışanlarından 'geçici iş durdurma' kararı
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NEW York Times (NYT) gazetesi çalışanları, gazete yönetiminin personel azaltımı ve işten çıkarma planlarını protesto için perşembe günü öğleden sonra geçici iş durdurma (walk out) eylemi kararı aldı.

New York'taki haber medyası çalışanlarının üye olduğu meslek kuruluşu The News Guild of New York'tan yapılan açıklamada, New York Times editörleri, muhabirleri ve diğer çalışanların, gazete yönetiminin olası işten çıkarma ve personel azaltımı kararını protesto etmek amacıyla perşembe öğleden sonra yazı işlerini terk ederek geçici iş durdurma eylemi yapacağını bildirdi.

Açıklamada, gazete yönetiminin personelin bir kısmına emeklilik teklif ettiği ve emekli olacakların belirli sayıya ulaşmaması halinde editör, yazı işleri çalışanı ve muhabir kadrolarında işten çıkarmaların planlandığı kaydedildi.

New York Medya Çalışanları Sendikası Başkanı Grant Glickson, hafta başında, NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet'e bir mektup yazarak, sendikanın işten çıkarma kararıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Glickson, mektubunda, işten çıkarma planını "utanç verici" diye nitelemişti.

"Endişeleri ciddiye alıyoruz"

NYT Genel Yayın Yönetmeni Baquet ve Yazı İşleri Müdürü Joe Kahn da Glickson'a yanıt olarak yayınladıkları mektupta, "çalışanların endişelerini ciddiye aldıkları" mesajını vermişti.

Baquet ve Kahn, mevcut dönüşümün yazı işlerindeki redaksiyon masasının kadırılmasından kaynaklandığı, bunun redaksiyonda çalışan tüm personelle yolların ayrılacağı anlamına gelmediği, personele yazı işlerinde yeni görevler verileceğini belirtmişti.

Haziran ayı başında kadrosunda yeniden yapılanmaya gideceğini açıklayan gazetenin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından okuyucu kaybına uğradığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
New York TimesNYT
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