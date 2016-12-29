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Netanyahu hakkında soruşturma açılıyor

İsrail başsavcısı Başbakan Netanyahu hakkında cezai soruşturma başlatılmasına izin verdi

Netanyahu hakkında soruşturma açılıyor

İsrail başsavcısı Başbakan Netanyahu hakkında cezai soruşturma başlatılmasına izin verdi

29 Aralık 2016 Perşembe 13:35
Netanyahu hakkında soruşturma açılıyor
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İSRAİL başsavcısı, Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında iki konuda polisin cezai inceleme başlatması talimatını verdi. İncelemenin kapsamı hakkında bilgi verilmedi.              
Adalet Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili kontrollerin "hâlâ devam ettiği ve bunun iddia edilenlerin teyidi veya reddi anlamına gelmediğini" belirtti.              
Sözcü, "Başsavcı, polis ve savcılar yakın işbirliği içinde çalışıyor. İnceleme hakkında kamuya açıklama, zamanı gelince yapılacaktır" dedi.              
Reuters'ın haber hakkındaki sorularına Netanyahu'nun makamından cevap gelmedi.              
Channel 10 televizyonu, Başsavcı Avihai Mandelblit'in polisin önceden haber vererek Netanyahu'yu sorgulamasına izin verdiğini, sorgu tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini belirtti.              
YOLSUZLUK İDDİALARINI REDDETİ
Netanyahu bir süre önce, İsrail'in Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Başbakan bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu iddia eden basındaki haberleri yalanlamıştı.              
İsrail, 1.5 milyar dolara Almanya'nın ThyssenKrupp Marine Systems şirketinden üç yeni denizaltı için sipariş vermişti.               
Ancak İsrail medyası satışta aracılık yapan İsrailli işadamı Miki Gabor'un, kendisini temsil etmesi için tuttuğu avukatın, Netanyahu'nun özel avukatı David Shimron olduğunu ortaya çıkardı.              
Netanyahu ve Shimron bu ilişkide bir yanlışlık olduğunu kabul etmiyorlar.              
Shimron, çıkar çatışması doğmaması için denizaltı alım konusunu Başbakanla hiç  konuşmadığını söylemişti.
Channel 10 televizyonu, başsavcının incelediği iki dosyadan daha ciddi olanının konusunun ise, henüz basına sızdırılmadığını belirtti.            

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Anahtar Kelimeler:
NetanyahuIsrail
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