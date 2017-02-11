Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları
Flaş Haber
Evsiz vatandaş ölü bulundu
Kapat

“Netanyahu Gazze’ye savaş açabilir”

İsrailli Milletvekili Yellin: Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek ülkeyi savaş sürükleyebilir.

“Netanyahu Gazze’ye savaş açabilir”

İsrailli Milletvekili Yellin: Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek ülkeyi savaş sürükleyebilir.

11 Şubat 2017 Cumartesi 23:44
“Netanyahu Gazze’ye savaş açabilir”
banner404

İSRAİLLİ Yeş Atid Partisi üyesi Milletvekili Haim Yellin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkında açılan yolsuzluk davalarında dikkatleri başka yöne çekmek için Gazze'ye savaş açabileceğini söyledi.İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun haberinde, merkez sağ partisi Yeş Atid üyesi Milletvekili Yellin'in "Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek, ülkeyi savaş sürükleyebilir." ifadelerine yer verildi.Yellin ayrıca, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ile İsrail İskan Bakanı ve Hepimiz Partisi üyesi Yoav Galant'ın da sağ kesimden oy toplamak için savaş istediğini aktardı.İsrailli siyasetçilerin Gazze'ye savaş açma ihtimallerini eleştiren Yellin, "Bu siyaset değil, bilakis sorumsuzluktur. Güneyde barış tesis etmek yerine insanları savaşla korkutmaktır." değerlendirmesini yaptı.Gazze'de otoriteyi elinde bulunduran Hamas hareketi ise daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ülkenin iç gündemini değiştirmek ve kendisi hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri dağıtmak için Gazze'ye savaş açabileceğini belirtmiş, bundan dolayı da İsrail'i uyarmıştı.Öte yandan İsrail Eğitim Bakanı Bennett, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savunarak "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor." demişti.İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.İsrail Başbakanı Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu'ya istifa çağrıları yükseliyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İsrailli Milletvekili YellinNetanyahuSavaşİsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAE, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını kaldırdı
BAE, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını kaldırdı
Ruslardan Türklere! Buraya gelin...
Ruslardan Türklere! Buraya gelin...
Stadyumda izdiham: 17 ölü
Stadyumda izdiham: 17 ölü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals