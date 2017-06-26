Ne yemekten vazgeçebildi ne uykudan

ÇİN'DE bir ana okulunda çekilen bu görüntü, internette izlenme rekorları kırıyor. Görüntüde çok uykusu olan minik bir çocuğun önündeki yemeğini yeme çabası görülüyor. Fakat sevimli afacan yemeğini yemekte oldukça zorlanıyor. Böyle olunca da ortaya da bu komik anlar çıkıyor.
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