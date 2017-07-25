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Namus cinayeti! Boğazını kesip buzdolabına atmışlar

Londra'da makyaj artisti Hint asıllı Celine Dookhran kaçırılarak tecavüze uğradı ve öldürüldü. Katili mahkemede genç kadını bir Hintli yerine, Müslüman biriyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü söyledi

Namus cinayeti! Boğazını kesip buzdolabına atmışlar

Londra'da makyaj artisti Hint asıllı Celine Dookhran kaçırılarak tecavüze uğradı ve öldürüldü. Katili mahkemede genç kadını bir Hintli yerine, Müslüman biriyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü söyledi

25 Temmuz 2017 Salı 17:56
Namus cinayeti! Boğazını kesip buzdolabına atmışlar
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İNGİLTERE'NİN başkenti  Londra'da bir buçuk milyon pound değerindeki lüks bir villada polis, 19 yaşındaki makyaj artisti Celine Dookhran'ın cesedini buzdolabında buldu.

BOĞAZI YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU BIÇAKLA YARILMIŞ

Olayın bir namus cinayeti olduğunu belirten polis, genç kızın defalarca tecavüze uğradığını ve boğazının yukardan aşağıda doğru bıçakla yarılarak öldürüldüğünü söyledi.

EVDE BOYNU KESİLMİŞ BİR KIZ DAHA BULUNDU

Evde arama yapan polis bir başka genç kız daha buldu. O da Celine gibi tecavüze uğramış ve boynu kesilmişti. Neyse ki genç kız ölmeden kurtarıldı.
İngiltere'nin başkenti  Londra'da bir buçuk milyon pound değerindeki lüks bir villada polis, 19 yaşındaki makyaj artisti Celine Dookhran'ın cesedini buzdolabında buldu.

BOĞAZI YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU BIÇAKLA YARILMIŞ

Olayın bir namus cinayeti olduğunu belirten polis, genç kızın defalarca tecavüze uğradığını ve boğazının yukardan aşağıda doğru bıçakla yarılarak öldürüldüğünü söyledi.

EVDE BOYNU KESİLMİŞ BİR KIZ DAHA BULUNDU

Evde arama yapan polis bir başka genç kız daha buldu. O da Celine gibi tecavüze uğramış ve boynu kesilmişti. Neyse ki genç kız ölmeden kurtarıldı.
HİNT MÜSLÜMANLARI, SADECE KENDİ IRKLARINDAN OLAN MÜSLÜMANLARLA BİRLİKTE OLABİLİYOR

Korkunç şekilde katledilen 19 yaşındaki Celine Dookhran'ın Arap bir Müslüman ile yaşadığı ilişki ailesi tarafından onay görmüyordu. Çünkü kendileri Hint Müslümanlardı ve sadece kendi ırklarından olan Müslümanlarla birlikte olabilirlerdi.

SOSYAL MEDYADAN MAKYAJ ARTİSTLİĞİ YAPIYORDU

1996 yılında  Londra'da dünyaya gelen Dookhran sosyal medya hesabı üzerinden makyaj artistliği yapıyordu.

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Cinayetİngiltere
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