myanmar lideri mehmet şimşek i eleştirdi

ARAKAN'DA toplu ve sistematik bir biçimde saldırıya uğrayan Müslümanlara uygulanan şiddet için Türkiye önderliğinde Dünya sesini çıkarmaya başlarken, Myanmar’ın Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu.

Aung San Suu Kyi’nin açıklamaları ise tatmin edici ve yapıcı olmaktan uzaktı. Budist nüfusun yoğun olduğu Myanmar’da son 12 günde 126.000’i aşkın Arakan Müslümanı’nın ülkeyi terk ederek Bangladeş’e sığındığını gündeme getirmeyen Aung San Suu Kyi, bilgi kirliliği yaşandığını söyleyerek Türkiye’yi eleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de uyardığı ve bölgede istikrarın sağlanması için harekete geçmesini istediği Suu Kyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştuktan sonra Facebook üzerinden bir mesaj yayınladı. Ülkenin kuzeybatısında yaşananların ardından hükümetinin Arakan’da yaşayan insanları korumak için devreye girdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hükümetinin destek olacağını söyleyen Nobel Ödüllü Suu Kyi’nin açıklaması adeta ‘akıl tutulması’ olarak yorumlandı.

Reuters’ın haberine göre ise Suu Kyi, başka ülkelerle ilişkileri bozabilecek bilgi kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Twitter üzerinden yüklediği fotoğrafların gerçek olmadığına gönderme yapılan açıklamada, “Suu Kyi, başbakan yardımcısının yaptığı paylaşım gibi sahte bilgilerin sadece bilgi kirliliği buzdağının ucu olduğunu söyledi. Bu gibi durumların diğer ülkelerle ilişkiyi bozabileceğini dile getirdi” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 29 Ağustos günü bir fotoğraf paylaşmış ve daha sonra silmişti.

Sınıra Mayın döşüyorlar

Öte yandan Reuters’ın özel haberinde Myanmar hükümetinin, Bangladeş sınırına mayın döşemeye başladığı öne sürüldü. İki hükümet yetkilisine dayandırılan haberde Arakan Müslünmanları’nın Myanmar’a geri dönüşünün engellenmek istediği kaydedildi.

Bangladeş kaynakları, Myanmar’ın, Bangladeş sınırına mayın döşediğini, bunun amacının ülkelerindeki şiddetten kaçan Müslüman sığınmacıların geri dönüşlerini engellemek olabileceğini söylediler. Bilgiyi veren iki hükümet kaynağı, sınırın çok yakınına mayın döşenmesine karşı Bangladeş’in bugün Myanmar’a resmen şikayette bulunacağını söylediler. Konu hakkında yakın bilgi sahibi olan kaynaklar, durumun hassasiyetinden dolayı isimlerinin açıklanmasını istemediler.