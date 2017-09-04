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Myanmar Devlet Başkanı'ndan küstah açıklama

Myanmar'ın Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi budist rahiplerin yaptığı katliamı görmezden gelerek olayları "sahte" olarak niteledi

Myanmar Devlet Başkanı'ndan küstah açıklama

Myanmar'ın Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi budist rahiplerin yaptığı katliamı görmezden gelerek olayları "sahte" olarak niteledi

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:41
Myanmar Devlet Başkanı'ndan küstah açıklama
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MYANMAR'DA askeri yapıya karşı demokrasi için mücadele veren Kyi, 15 yıl hapse mahkum edilmişti. İnsani mücadelenin karşılığı olarak Nobel Barış Ödülü de dahil olmak üzere birçok insan hakları ödülünün verildiği Kyi bu sıralar büyük bir insani soykırıma göz yumuyor.
 
MYANMAR DRAMI İÇİN: "YALAN"
 
Arakanlı Müslümanların katledilmesinin birinci dereceden suçlusu olan Myanmar'lı lider, Budist rahiplerin yaptığı katliam için skandal açıklamalar yaptı.
 
Direkt olarak Aung'un makamından yapılan açıklamada, Arakanlı kadınlara tecavüz edilmesi konusunda, "Arakanlı kadınlar yalan söylüyor, tecavüz yok" denildi. Aung’a bağlı Dışişleri Bakanlığı da "uydurma hikayeler, abartılıyor" diye bir açıklama yaptı.
 
NOBEL ÖDÜLLÜ DUYARSIZLIK
 
Leydi Aung'un duyarsızlığı bununla da kalmadı. Nobel Barış Ödülü sahibi 13 ismin imzaladığı, Myanmar’da süren olayları "insanlığa karşı suç ve etnik temizlik" diye niteleyen ve "potansiyel soykırım" uyarısı yapan açık mektuba imza atmadı.
 
LEYDİ'YE TÜM DÜNYADAN SERT TEPKİ
 
Sözde Nobel Barış Ödülü sahibi Aung'a bu sözleri ve Myanmar’ın fiilen hükümet başkanı olarak pasif kalmakla ve hatta ikiyüzlülükle suçlanıyor. Tüm dünyadan büyük tepkilerin geldiği kadına,  Endonezya, Avustralya ve son olarak da bugün Rusya'da Myanmar konsolosluklarının önünde eylemler düzenlendi.
 
Aung'un fotoğrafların bulunduğu "İnsanlık dışı leydi" yazılı dövizler taşındı, daha sonra o dövizler ateşe verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Myanmar Devlet BaşkanıKatliamAung San Suu Kyi BudistDevlet Başkanı
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