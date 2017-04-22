Müzakereyi durdurma tarihi: 23 Haziran

REFERANDUMDA ‘evet’ çıkmasının ardından Avrupa’da daha da yükselen ‘Türkiye ile müzakereler durdurulsun’ açıklamalarına bir yenisi eklendi. Bu konuda ilk kez bir tarih de telaffuz edildi. Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) Başkanı Manfred Weber, müzakerelerin AB Liderler Zirvesi’nde durdurulması gerektiğini savundu. Zirve, 23 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek, Alman dergisi Der Spiegel’e konuşan Weber, “Müzakereler haziran ayında yapılacak bir sonraki düzenli toplantıda durdurulmalı. Türkiye ile tutum temel olarak açıklığa kavuşturulmadığı sürece, Parlamento’da gelecekte Gümrük Birliği ya da vize serbestisi ile ilgili konulara onay vermeyeceğiz” dedi.

Dondurma kararı var

Avrupa Parlamentosu Kasım ayında bağlayıcı olmayan bir kararla, 2005 yılında başlayan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması kararını almıştı. Weber, Türkiye’nin AB üyesi olabileceği fikrinin sona erdirilmesi gerektiğini söylemişti. Deutsche Welle’nin haberine göreyse, bu iki konu da yakın gelecekte Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde yer almıyor. Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği’nin genişletilmesi planları için üye ülkelerden henüz müzakere yetkisi almadı. Türkiye için vize serbestisi konusu da dondurulmuş durumda çünkü hükümet AB tarafından talep edilen yedi koşulu hala yerine getirmedi.