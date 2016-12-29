Musul'da saldırıya geçtiler! Savaş uçakları bombalıyor...

ABD'nin 5 bin 500'den fazla askeriyle müdahil olduğu operasyonda, bu sabah IŞİD'e karşı yeniden taarruz başladı. Savaş uçaklarının bombardımanlarla desteklediği birlikler, beş mahalleye hücum ediyor

AMERİKA Associated Press haber ajansı,



Beş mahalleyi hedef alan



IŞİD KÖPRÜ İNŞA EDİYOR

17 Ekim'de başlayan operasyona, Irak ordusu,

İlk haftalarda hızlı ilerleyen operasyonda şu an Musul'un dörtte biri

IŞİD sokak savaşlarında bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı ateşiyle direniyor. IŞİD ayrıca koalisyon savaş uçaklarının daha önce bombaladığı Dicle Nehri üstündeki demir köprünün yerine yüzen köprü inşa etmeye hazırlanıyor. Iraklı kaynaklar, teröristlerin bölgeye malzeme taşıdığını aktarıyor.

Operasyonun insani tarafında ise büyük bir dram var. Şimdiye kadar evini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 100 bini çoktan aştı. Sığınmacılar, sert kış şartları altında çadır kentlerde barınmaya çalışıyor. Bölgeye yağan kar ve yağmurla birlikte kamplar çamura batmış durumda, ısınma en büyük problem. Associated Press haber ajansı, Irak 'ın en büyük ikinci kenti Musul 'un kent merkezinde iki haftalık aradan sonra yeniden çatışmaların başladığını bildiriyor. Reuters ise, operasyon da ikinci aşamaya geçildiğini aktarıyor. ABD 'nin geçen hafta 5 bin 500'den fazla asker iyle katılacağını duyurduğu operasyonda, birlikler bu sabah IŞİD 'e karşı hava destekli taarruza geçti.Beş mahalleyi hedef alan saldırı da Musul sokaklarından dumanlar yükseliyor, makineli tüfek sesleri duyuluyor.17 Ekim'de başlayan operasyona, Irak ordusu, Peşmerge , Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. Reuters haber ajansı, kentin batısındaki Şii milislerin top ve havan atışlarıyla IŞİD mevzilerine saldırdığı fotoğrafları dün geçti.İlk haftalarda hızlı ilerleyen operasyonda şu an Musul'un dörtte biri terör örgütü IŞİD'den geri alınabilmiş durumda. Haşdi Şabi geçen ay batı cephesinden ilerleyerek kuzeydeki Peşmerge güçleriyle birleşti, böylece kent tamamen kuşatılmış oldu.IŞİD sokak savaşlarında bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı ateşiyle direniyor. IŞİD ayrıca koalisyon savaş uçaklarının daha önce bombaladığı Dicle Nehri üstündeki demir köprünün yerine yüzen köprü inşa etmeye hazırlanıyor. Iraklı kaynaklar, teröristlerin bölgeye malzeme taşıdığını aktarıyor.Operasyonun insani tarafında ise büyük bir dram var. Şimdiye kadar evini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 100 bini çoktan aştı. Sığınmacılar, sert kış şartları altında çadır kentlerde barınmaya çalışıyor. Bölgeye yağan kar ve yağmurla birlikte kamplar çamura batmış durumda, ısınma en büyük problem.