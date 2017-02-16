Müşteri taksi şoförünü ensesinden bıçakladı

KAMBOÇYA'DA motor taksi şoförü Phnom Penh ensesinde bir mutfak bıçağı saplı halde hastaneye getirildi. Motorsikletle yolcu taşımanın yaygın olduğu ülkede Penh aracın arkasına aldığı bir müşteri tarafından soyulmak istendi. Bütün parasını almak isteyen soyguncuya taksi şoförü karşı çıkınca adamı ensesinden bıçaklayıp kaçtı.

Yaklaşık 13 santimetre derinliğinde bir kesiğe sebep olan bıçak adamın ensesine saplıyken talihsiz şoför hastaneye getirildi. Röntgen filmlerinde bıçağın ne kadar tehlikeli bir yerde olduğu çok daha net bir şekilde görülüyor.

Doktorlar Phnom Penh’i yaklaşık bir buçuk saat içinde 3 kez ameliyata aldı. Sağlığına kavuşan adamla ilgili doktorların yaptığı açıklamaya göre adamın hayatta kalması bir mucize gibi…

Eğer söz konusu bıçak çok az daha derine sağlanmış olsaydı genç adamı öldürecekti.