'Müslümanlarla savaşın eşiğindeyiz'

ESKİ İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Kudüs'te yaşanan Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Livni, İsrail'in Müslüman dünyayla dini bir savaşın kıyısında olduğunu söyledi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Habertürk'te yer alan habere göre, Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemleri konusunda yapılan taktiksel değişikliklerin işleri daha da kötüleştirdiğini ve İsrail'in bunu sonlandırması gerektiğini belirten Livni, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Filistinlilerle olan çatışmamız ile Ürdün ve diğer Sünni uluslarla yaptığımız işbirliğini, Müslümanları İsrail devletine karşı birleştirecek bir etkinliğe dönüştürmenin bir adım ötesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Livni, İsrail hükümetinin liderlik sergileyerek bu durumun oluşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.

