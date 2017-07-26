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Mülteci kampanyası hangi partiye yarar?

Almanya’da genel seçimlere dokuz hafta var. Mülteci krizi şimdiye kadar rol oynamadı. Mülteci karşıtı AfD düşüşe geçti. Ancak Sosyal Demokrat Parti (SPD) mülteci krizini şimdi seçim kampanyasına taşımakla kendi yoluna taş mı koyuyor

Mülteci kampanyası hangi partiye yarar?

Almanya’da genel seçimlere dokuz hafta var. Mülteci krizi şimdiye kadar rol oynamadı. Mülteci karşıtı AfD düşüşe geçti. Ancak Sosyal Demokrat Parti (SPD) mülteci krizini şimdi seçim kampanyasına taşımakla kendi yoluna taş mı koyuyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:01
Mülteci kampanyası hangi partiye yarar?
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AVRUPA 2015’te derin bir mülteci krizi yaşadı. Milyonlarca mülteci Avrupa’nın yolunu tuttu. Almanya 2015’te resmi kaynaklara göre 890 bin mülteci aldı. Başbakan Merkel’in koltuğu sallanmaya başladı. Türkiye-Avrupa mülteci sözleşmesi, Avrupa’ya mülteci akınının önünü kesti. Ama şimdi mülteciler Libya’dan Akdeniz’e açılarak, İtalya limanlarına geliyor. Mültecilerin hemen hepsi Afrika ülkelerinden. Uluslararası Mülteciler Örgütü (IOM) kaynaklarına göre bu yıl İtalya’ya 93 bin mülteci geldi. Libya İtalya arasında 2 bin 207 mülteci boğularak öldü. Toplam 200 bin mültecinin İtalya’ya gelmesi bekleniyor. İtalya, AB ülkelerini mültecilere vizeyle tehdit etti. Bu durumda mülteciler İtalya’dan istediği Avrupa ülkelerine gidebilecek.

SCLUZ, MERKEL’İ, ‘GÖRMEZDEN GELMEKLE’ ELEŞTİRDİ

Almanya’da SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz, “Mülteci sorunu geri dönüyor” diye ülkede büyük korku yaratan mülteci krizini yeniden gündeme getirdi. Schulz, Başbakan Merkel’i ‘sanki böyle bir sorun yokmuş gibi davranmakla’ eleştirdi ve bu konuyu seçim kampanyası yapacağını söyledi. Schulz’un durup dururken, mülteci krizini seçim kampanyası yapacağı, partisi SPD içinde de şaşkınlık yarattı. Martin Schulz, parti uzmanlarıyla görüşmeden bu kararı aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Mülteci konusunun SPD’den daha çok mülteci karşıtı parti AfD’ye yarayacağından korkuluyor. AfD 2015’te yaşanan mülteci kriziyle parladı. AfD Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, mülteci krizini AfD için bulunmaz bir şans olarak niteledi.

AFD’NİN ESKİ GÜCÜNDEN ESER KALMADI

Almanya’ya mülteci akınının düşmesiyle AfD inişe geçti. Mülteci krizi döneminde anketlerde yüzde 13’le üçüncü parti görünen AfD’nin oyları şimdi yüzde 9’a düşmüş bulunuyor. 2016’ya kıyasla Almanya’ya mülteci göçü çok daha azalmış durumda. 2016’da Almanya’ya 280 bin mülteci gelirken, bu yılın ilk altı ayında 90 bin mülteci başvurdu. SPD başbakan adayı Martin Schulz’un mülteci krizini seçim kampanyası yapacağı sözleri daha çok AfD’yi umutlandırmış görünüyor. Gauland, “Schulz burada istisnai olarak haklı” dedi. Schulz’un mülteci sorununu hasıraltı etmeyip gündeme getirmesinin, bu sorunu tabu olmaktan çıkardığı için SPD’ye yarayacağını düşünenler de var. Hangisi haklı, zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
Martin SchulzMülteciAlmanya
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