Muhafazakarlar başka aday istiyor

FRANCE Info radyosunun Odoxa anket şirketine yaptırdığı kamuoyu yoklamasına göre 10 Fransız seçmeninden yedisi, Fillon’un adaylıktan çekilmesini istiyor. Anket sonuçlarına göre halkın yüzde 74’ü, eski başbakan Fillon’dan hoşlanmıyor ve sağcı seçmenlerin bile yüzde 53’ü, yerine başka aday gösterilmesini istiyor. Fillon, karısının yıllar boyu yüz binlerce euro tutan ücretler almasından dolayı Fransız halkından özür diledi ancak eşinin çalıştığı işlerin sahte olmadığını ve yasa dışı bir durum bulunmadığını söyledi.

MACRON BİRİNCİ SIRADA

Anketlerde daha önceleri birinci sıradayken, şimdi bu yeri merkez eğilimli bağımsız politikacı Emmanuel Macron’a kaptıran Fillon, seçim kampanyasından da vazgeçmiyor. Fillon, hakkındaki iddiaları siyasi rakiplerinin düzenlediğini savunuyor. Bir başka anketin dün açıklanan sonucuna göre Fillon, üçüncülükten 18’inci sıraya geriledi. Aynı ankette Macron yine birinci sırada görülüyor.

Fransız sisteminde seçimin birinci turunda ilk iki sırayı alan adaylar ikinci turda birbirleriyle yarışıyor. Anketlere göre hem Macron hem de Fillon ikinci tura rahatlıkla çıkabilecek.