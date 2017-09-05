Moskova’da bir okula ateş açıldı

RUSYA'DA bir okulda, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından önce baltalı saldırı ardından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya’nın başkenti Moskova'nın 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan İvanteyevka şehrindeki bir okulda bir genç tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın elindeki baltayla bir öğretmene saldırdığı, ardından etrafa ateş açmaya başladığı ve okuldan dumanlar yükseldiği belirtildi.

Savcı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı okulun eski öğrencisi olan 15 yaşındaki bir gencin düzenlediği, elindeki baltayla bir öğretmeni başından yaraladığı, gencin daha sonra ev yapımı fişekleri ateşlediği ve ardından havalı silahla etrafa ateş açtığı ifade edildi.

Polis, saldırıda 3’ü çocuk biri öğretmen olmak üzere en az 4 kişinin yaralandığını bildirildi. Polis, yaralanan öğretmenin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını, saldırganın ise yerel şubede gözaltına alındığını açıkladı.

Yaralanan 3 çocuğun ise saldırgandan korktuğu için camdan atladığı, bu nedenle hafif yaralandığını ve hastanede tedavi gördükleri belirtildi.

Saldırı sırasında okulda olan öğrencilerden biri, silah ve fişek seslerini duyduğunu, acil çıkıştan kaçtığını ve her yerden dumanlar yükseldiğini belirtti.

Saldırganın adının Mikhail olduğu ifade eden öğrenci, gencin oldukça içe dönük bir kişiliğe sahip olduğunu ve herkesin onun garip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yetkililer, Mikhail Klebold adlı öğrencinin sosyal medya hesabında bugün 'hayatımı silin' yazdığını belirledi. Öte yandan, okulun 1 günlüğüne kapatıldığı duyuruldu.