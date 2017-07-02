Moda devi Prada ataş tasarladı... Fiyatı şoke etti

DÜNYADA lüks tüketim çılgınlığı akıl almaz fiyatlara ulaşırken bunun son örneği ünlü giyim markası Prada'dan geldi. New York'ta hizmet veren ünlü tasarımcıların boy gösterdiği Barney's isimli mağaza için farklı ürünler geliştiren Prada, lüks sevenler için ataş şeklinde para klipsi yaptı. Gümüş olduğu belirtilen, 6,25 cm uzunluğunda ve 2,25 cm genişliğinde olan klips için ise 185 dolar (650 TL) fiyat istendi. Bir kağıt ataşı için bu kadar para istenmesi sosyal medyada tepki çekti. Prada'nın ataş görünümlü para klipsinin yanı sıra Gucci'nin ise yılan desenli gümüş para klipsinin ise aynı sitede 290 dolara (1020 TL) satılması da dikkat çekti. Ataş için istenen 650 TL için ise sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

* 6,25 cm ufak geldi bana. Yoksa alırdım.

* Gönlüm ataşlara yandı gidiyor...

*"Allah evlerine ataşlar salsın" dedikleri budur inşallah!

* Bir ürünün fiyatı ne kadar pahalı olursa olsun, onu alan bir salak bulunur diye düşünmüş olmalılar.*

* Ben değerli kağıtlarımı kıytırık ataşlar ile ziyan edemem diyenler için bire bir...

* 4 gözle indirime düşmesini bekliyorum.

* Onu alsam içine koyacak param kalmaz. Büyük bir ikilemdeyim.

* 650 liraya içinde 100 tane bulunan 250 paket ataş alınır..