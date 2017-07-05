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Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı

Mısır güvenlik güçlerinin ülkede yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara baskın yaparak bazılarını gözaltına aldığı belirtildi

Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı

Mısır güvenlik güçlerinin ülkede yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara baskın yaparak bazılarını gözaltına aldığı belirtildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:56
Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı
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GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre, Kahire'nin doğusundaki Hay es-Sabi bölgesinde bulunan Uygur lokantasına dün gece baskın yapan güvenlik güçleri buradaki Uygur Türklerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanların çoğunun El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmek için Mısır'da bulunduğu ifade edildi.

Öğrencilerin yanı sıra Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin iş yerlerine de baskınlar yapıldığı aktarıldı. Bazı Uygurlar baskın endişesinden dolayı geceyi dışarıda geçirdi.

Öte yandan Türkistan İslam Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Mustafa Canöz, "Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini bastırıp sindirmek için dünyanın her yerine ajanlarını gönderip Uygur Türklerini yakalatıp iadesini sağlamak için çalıştığını" iddia etti.

Canöz açıklamasında şunları kaydetti:

"Çin istihbaratı Mısır'da Mısır güvenlik güçleri ile beraber Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine operasyonlar yapıyor. Baskın yapılan Uygurlara ait iş yerlerinde sadece Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri tutuklanarak Mısır zindanlarına götürülüyor. Mısır'da İkinci bir Tayland vakası yaşanabilir. Çin istihbaratı, dünyanın gözleri önünde Tayland’da yakalanan Uygur Türklerini askeri uçakla kafalarına çuval geçirerek Çin'e götürmüş ve dünyanın gözleri önünde 105 Uygur Türkünü katletmişti. Bilindiği gibi Çin'e gazeteciler giremiyor ve Birleşmiş Milletler dahil Çin kimseye bu konuda hesap vermiyor."

Açıklamada Mısır'da onlarca evin basıldığı ve operasyonlara Çin polisinin de katıldığı öne sürüldü.

Mısır makamları konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
MısırUygur TürkleriGözaltı
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