Mısır, Avrupa’nın Ortadoğu’daki ortağı

BRÜKSEL’DE bir araya gelen Şükri ile Mogherini’nin görüşmesine, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn da katıldı. Körfez’deki krizle terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Mogherini, “Avrupa Mısır’a Ortadoğu’daki dayanak noktası ve ortağı olarak bakıyor ve yaşanan krizler ve özellikle Libya, Suriye ve Körfez kriziyle ilgili Mısır’la koordinasyon içinde olmak istiyor” dedi.Şükri ise Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan dörtlünün tavrıyla ilgili Mogherini’ye bilgi verdi ve Mısır’ın yaptığı fedakarlıkların onun, Katar’dan yerine getirilmesi istenen talepler konusunda pazarlığı kabul edeceği anlamına gelmediğini belirtti.Suriye ve Libya krizleri konusunda tek çözüm yolunun siyasi olduğu üzerinde duran Mogherini ile Şükri, Kudüs’te tırmanan gerginliğin ve şiddetin durması için ise uluslararası ve bölgesel çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.