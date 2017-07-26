Misilleme yapacağız

BAKANLAR Kurulu toplantısında ABD Temsilciler Meclisi’nin İran’a karşı aldığı yaptırım kararını değerlendiren Ruhani, " ABD’nin kararına karşın mutlaka karşı eylemde bulunacağız" dedi.Ruhani, " Düşman, ahdinin bir bölümünü çiğniyorsa biz de bir bölümünü çiğneriz, tümünü çiğnerse biz de tümünü çiğneriz. Bu gibi yaptırımlar, ne İran milleti ve devletinin direncini kırabilir ve ne de politika ve yönteminde bir değişikliğe neden olur" diye konuştu.

'BÖLGENİN SU YOLLARI GÜVENLİ OLMAK İSTENİYORSA...'

İran Cumhurbaşkanı, "ABD, bölgenin hassas su yollarının dünya için güvenli su yolu olmasını istiyorsa, bu tip politikalardan vazgeçmeli" çağrısında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamayla İran, Rusya ve Kuzey Koreye yeni yaptırımların getirilmesi kabul edildi. Tasarıda, İran balistik füze çalışmaları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.



