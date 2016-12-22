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Milletvekilinin evine saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetti

Milletvekilinin evine saldırı: 8 ölü
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YETKİİLİLER Helmand Milletvekili Mir Veli'nin Kabil'in Hoşal Han Mine  bölgesindeki evine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde üç  saldırgandan birinin evin girişinde kendini patlattığını ifade eden yetkililer,  diğer iki saldırganın eve girerek etrafa ateş etmeye başladığını belirtti. 
Saldırıda milletvekilinin üç korumasıyla ailesinden iki kişinin  yaşamını yitirdiği, saldırganların sabah saatlerinde etkisiz hale getirildiği  bildirildi. 
Saldırının, milletvekilinin evinde üst düzey yerel yetkililerin  toplantı yaptığı sırada düzenlendiği kaydedildi. 
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit ise  saldırıda 20 kişinin öldüğünü iddia etti.
 
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Etiketler; #afganistan #kabil #Helmand #Mir Veli #Hoşal Han Mine
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