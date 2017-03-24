Milletvekili, müdürü terlikle dövdü!

HİNDİSTAN Havayolları, business class bileti olmasına rağmen, ekonomi sınıfı uçmak zorunda kalmasına öfkelenerek nöbetçi müdürü terliğiyle döven aşırı sağcı Siv Sena partisi milletvekili Ravindra Gaikwad'dan davacı oldu. Havayolu şirketi, milletvekilini bundan sonra uçuşlarına almayabileceğini açıkladı.

PERSONELE BAĞIRDI

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, olay Hindistan Havayolları'nın Perşembe günü Pune-Yeni Delhi seferini yapan uçağında yaşandı.

Talep olmaması nedeniyle, uçuşta business class'ın kaldırıldığı önceden danışmanına bildirilmesine rağmen Gaikwad, uçak Yeni Delhi'ye indikten sonra personele bağırmaya başladı. Milletvekili, yarım saat kadar uçaktan inmeyi reddedince havayollarının nöbetçi müdürü R. Skumar çağrıldı.

TOKAT ATTI, TERLİKLE DÖVDÜ

Gaikwad, uçaktan inmesini isteyen Skumar'a önce Tokat attı. Öfkesini alamayan milletvekili daha sonra iterek yere düşürdüğü ve gözlüğünü parçaladığı 60 yaşındaki nöbetçi müdüre terliğiyle defalarca vurdu. Nöbetçi müdür, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Hindistan Havayolları olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve milletvekilini polise şikayet etti. Şirket, bundan böyle uçakta olay çıkaran yolculara uçuş yasağı getirmeyi planladığını duyurdu.

BÖYLE ANLATTI: 'TERLİĞİMLE 25 KERE VURDUM'

Uçaktan indikten sonra gazetecilere açıklama yapan Gaikwad, "Ben BJP (İktidardaki Bharatiya Janata Partisi) milletvekili değil, Şiv Sena Partisi milletvekiliyim. Terbiyesizliğe müsamaha gösteremem. 25 kez terliğimle vurdum. Havayolları görevlisi beni polise şikayet etmiş. Etsin. Ben de onu Meclis Başkanı'na ve diğer makamlara şikayet edeceğim" dedi.

"KABALAŞTI VE KÜFRETMEYE AŞLADI"

Skumar ise, "İstediği şeyin mümkün olmadığını söyleyince kabalaştı ve küfretmeye başladı. Milletvekillerimiz böyle davranıyorsa, Tanrı Hindistan'ı korusun" diye konuştu.

GEÇEN YIL BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Dini ve etnik şovenizmle suçlanan, göçmen karşıtı Hindu milliyetçisi Şiv Sena Partisi, Maharaştra eyaletinde BJP liderliğindeki bölgesel hükümette koalisyon ortağı.

Geçen yıl Andra Pradeş eyaletinde geldiği için ailesiyle birlikte uçağa alınmayan bir milletvekili, bir havayolu görevlisini tokatlayınca gözaltına alınmıştı.