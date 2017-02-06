Meyve kamyonu dehşet saçtı! 23 ölü

HONDURAS'IN başkenti Tegucigalpa yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 23 kişi öldü. Yerel basındaki haberlerde, Germania belediyesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun üzerine kamyon ile bir halk otobüsünün çarpıştığı belirtildi. Kazada 23 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların başkent Tegucigalpa'daki hastanelere kaldırıldığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.