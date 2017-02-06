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Meyve kamyonu dehşet saçtı! 23 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 23 kişi hayatını kaybetti

Meyve kamyonu dehşet saçtı! 23 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 23 kişi hayatını kaybetti

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:11
Meyve kamyonu dehşet saçtı! 23 ölü
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HONDURAS'IN başkenti Tegucigalpa yakınlarında meydana  gelen trafik kazasında 23 kişi öldü. Yerel basındaki haberlerde, Germania belediyesi yakınlarında meyve  yüklü bir kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun üzerine  kamyon ile bir halk otobüsünün çarpıştığı belirtildi. Kazada 23 kişinin hayatını  kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların başkent Tegucigalpa'daki hastanelere kaldırıldığı, 4  kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meyve KamyonuOrta AmerikaHondurasKazaGermania
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