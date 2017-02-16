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Metroda mide bulandıran olay

Bir metro treninin koltuğu üzerinde bulunan insan dışkısı yolcuları dehşete düşürdü.

Metroda mide bulandıran olay

Bir metro treninin koltuğu üzerinde bulunan insan dışkısı yolcuları dehşete düşürdü.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:27
Metroda mide bulandıran olay
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GENEL ahlak kurallardan nasibini almayan insanlar dünyanın her yerinde sorun yaratıyor. Yaşanan bu son örnek bu kadarı da olmaz dedirtiyor. Avustralya'nın Melbourne kentinde 17 kilometrelik metro hattında sefer gerçekleştiren bir trende engelli yolcuların kullanımına ayrılan koltuğun üzerine dışkı bırakıldı. Aisha Dow isimli bir muhabir metroda çektiği fotoğrafın üzerine bindiğim trende dışkı var ve kokuyor yazdı. Aisha daha sonra dışkıyı kağıt peçeteye sararak temizlemeye çalışan bir başka yolcunun videosunu çekti. Dışkı kaldırılmasına rağmen koku dağılmadı. Olayın duyulmasının ardından Melbourne Metrosu, Twitter hesabından temizlik işlemleri için dışkının hangi metroda olduğunu kullanıcılara sordu. Dışkının bulunduğu metro seferini tespit eden Melbourne Metrosu yetkilileri temizlik çalışmalarının ardından yaşanan rahatsızlıktan dolayı yolculardan özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaMelbourneMetroDİSKİMelbourne MetrosuTwitter
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