Metro bombacısının vatandaşlığı iptal edildi

ST. Petersburg'daki Smolninskiy mahkemesi, metroda 3 Nisan'da düzenlediği intihar saldırısında 16 kişinin ölmesine sebep olan Celilov'un Rusya vatandaşlığını iptal etti.

BABASININ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA SEBEBİ, YALAN BEYAN

Mahkemenin aynı zamanda Celilov'un babasının da Rusya vatandaşlığını iptal ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Celilov'un babasının vatandaşlığını iptal edilmesinin sebebinin, vatandaşlık başvurusu sırasında yalan beyanda bulunduğunun ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörizmle bağlantılı kişilerin Rusya vatandaşlığı almasına yönelik önceden alınmış kararların geri alınabileceğini söylemişti.

Celilov'un, St. Petersburg metrosunda hareket halinde olan bir trende düzenlediği intihar saldırısında 16 kişinin ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan dördünün durumunun hala kritik olduğu belirtiliyor.