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Merkel’e rağmen gay’ler kazandı

Almanya’da eşcinsel evliliğine ilişkin yasal düzenleme mecliste onaylandı. Merkel ‘Evlilik kadın ve erkek arasında olur’ diyerek ret oyu kullandı

Merkel’e rağmen gay’ler kazandı

Almanya’da eşcinsel evliliğine ilişkin yasal düzenleme mecliste onaylandı. Merkel ‘Evlilik kadın ve erkek arasında olur’ diyerek ret oyu kullandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:53
Merkel’e rağmen gay’ler kazandı
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ALMAN Federal Meclis’te sabah yapılan oylamada eşcinsel evlilikler onaylandı. Oylamada 393 milletvekili eşcinsel evlilikleri onaylarken, 226 milletvekili karşı oy kullandı. Dört milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert böylece eşcinsel evlilikleri mümkün kılan önergenin kabul edildiğini açıkladı.  Almanya Başbakanı Angela Merkel oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarıya “hayır“ dediğini belirterek, “Benim için evlilik anayasada kadın ve erkek arasındadır. Bu nedenle de tasarıyı onaylamadım” dedi. Başbakan Merkel tasarının meclisten geçmesinin huzur ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını umut ettiğini belirtti. Almanya Başkanı Angela Merkel eşcinsel evlilik konusunda grup kararı alınması için zorlama yapmayacağını belirterek, milletvekillerinin kendilerinin karar vereceğini söylemişti.  
 
Mahkemeye gidecek
 
Oylamada Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin yanı sıra önergeye çok sayıda Hristiyan Birlik Partili milletvekilinin de onay verdiği belirtildi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerinin sayısı 320. Oylamada ise önergeye 393 kabul oyu çıktı. Bu durumda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden en az 73 milletvekilinin de eşcinsel evliliğe destek çıktığı belirtiliyor.  Almanya’daki eşcinsel çiftler şimdiye kadar birlikteliklerini kayıt altına aldırabiliyor, ama resmen evlenemiyordu. Eşcinseller arasındaki hayat ortaklığı ile kadın-erkek evlilikleri arasındaki en önemli fark eşcinsel çiftlerin evlat edinme haklarının olmamasıydı. Hristiyan Birlik partilerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
MerkelGay’AlmanyaEşcinsel Evliliği
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