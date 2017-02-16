Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88187
ALTIN
145.958
DOLAR
3.6701
STERLIN
4.5693
EURO
3.9123
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Şubat 2017 Alanya -...
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

Merkel ifade verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki casusluk faaliyetlerinin araştırılması için kurulan Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade verdi

Merkel ifade verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki casusluk faaliyetlerinin araştırılması için kurulan Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade verdi

16 Şubat 2017 Perşembe 20:51
Merkel ifade verdi
banner404

KOMİSYONDA açıklama yaptıktan sonra üyelerin sorularına da yanıt veren Merkel, NSA'nın casusluk faaliyetlerini 2013 yılında medyadan öğrendiğini belirtti.

Merkel, dinlenme skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD ile Almanya arasında casusluk faaliyetlerini sonlandırmayı amaçlayan “No-spy” anlaşması konusunda iki ülke istihbarat servisleri arasında görüşmelerin yapıldığını anlattı.

Almanya tarafının kararlılıkla bu konuda çalıştığını söyleyen Merkel, ancak Alman hükümetinin, siyasi düzeyde Washington hükümetiyle esaslı bir anlaşma yapılamayacağını tespit ettiğini kaydetti.

Merkel, 2013'te ifade ettiği “Dostlar arasında dinlenme olmaz” sözünü komisyonda da savunarak "Bu cümle istihbarat servislerinin neler yapacakları
konusundaki düşüncemi ifade ediyor." şeklinde konuştu.  

Alman İstihbarat Teşkilatının (BND) da 2015'te müttefik ülkeleri, hükümetleri ve kurumları dinlediğinin ortaya çıkmasına ilişkin de Mekel, “Dostlar arasında dinlenme olmaz’ cümlesine aykırı olan bazı şeylere rastlandı. Ancak bu, söz konusu cümleyi yanlış yapmaz." ifadesini kullandı.

BND'de bu cümleye riayet edilmediğini varsayacak bir sebebin bulunmadığını belirten Merkel, BND’nin dinleme faaliyetleri hakkında istihbarat
servislerinden sorumlu Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Atlmaier tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

Merkel, BND'de bazı noksanlıkların tespit edildiğini, bunların giderilmesine çalışıldığını ifade etti.

Amerikan İstihbaratı tarafından kendi cep telefonun dinlendiğinin ortaya çıkmasına ilişkin bir soruya Merkel, kendi cep telefonun dinlenmesinin
değil, halkın çıkarlarının korunmasının önemli olduğu cevabını verdi.

Bu konularda güvenlik ve özgürlük dengesinin tartılması gerektiğini vurgulayan Merkel, müttefik ülkelerin dinlenmesinden yana olmadığını belirterek, "Bu, güç ve enerji israfıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon üyelerinin, NSA’nın eski sistem analisti Edward Snowdon’a neden iltica hakkı verilmediğine ilişkin sorularını da cevaplayan Merkel, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının yaptıkları incelemelerinin Snowden'e iltica hakkı vermek için koşulların oluşmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Merkel, oturumun başında kendisini, kızlık soyadını kullanarak Angela Dorothea Kasner olarak tanıtması dikkat çekti.

Başbakan Merkel'in Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade vermesinin geç saatlere kadar süreceği ifade edildi.

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD'nin dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmış, NSA'nın Alman vatandaşlarını ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti.

Bunun üzerine yaklaşık 3 yıl önce Federal Mecliste söz konusu iddiaları araştırmak üzere NSA Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Alman istihbaratının dinleme faaliyetlerinde dost ve müttefik ülkeleri de hedef aldığı iddiaları 2 yıl önce medyada yer almış, bunun üzerine de istihbarat servislerinin denetlenmesinden sorumlu olan Parlamento Kontrol Komitesi (PKGr) inceleme başlatmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelABD Güvenlik AjansıNSA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Helikopter pilotu yola indi adres sordu
Helikopter pilotu yola indi adres sordu
Hastaneye böyle geldi 
Hastaneye böyle geldi 
Öldürttüğü eski eşinin mirasını kaptı!
Öldürttüğü eski eşinin mirasını kaptı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals